Altınbaş Holding’in sahibi adliyeye sevk edildi

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş adliyeye sevk edildi.

Altınbaş Holding’in sahibi adliyeye sevk edildi
Deniz YUSUFOĞLU
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Altınbaş Holding'in sahibi ve Atlas Portföy'ün patronu Nusret Altınbaş hakkında gözaltı kararı verilmişti. Altınbaş, geçtiğimiz günlerde teslim olmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki Şube'deki ifade işlemi tamamlanmasının ardından Altınbaş, İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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