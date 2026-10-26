Altınbaş Holding’in sahibi adliyeye sevk edilmişti: Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifade işlemlerinin ardından Nusret Altınbaş tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Altınbaş Holding'in sahibi ve Atlas Portföy'ün patronu Nusret Altınbaş hakkında gözaltı kararı verilmişti. Altınbaş, geçtiğimiz günlerde teslim olmuştu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki Şube'deki ifade işlemi tamamlanmasının ardından Altınbaş, İstanbul Adliyesine sevk edildi.
İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Savcılık ifade işlemlerinin ardından Nusret Altınbaş tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.