Asrın inşasına dünyadan övgü

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen asrın felaketi sonrasında adeta yerle bir olan şehirler, rekor sürede yapılan inşa çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılmıştı. Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ABD'nin önde gelen yayın organlarından USA TODAY ve Business Insider'da geniş yer buldu.

Haberlerde 2 yılda tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün yanı sıra illerdeki altyapıdan okullara, ticari alanlardan tarihi şehir merkezlerine kadar uzanan çalışmalar aktarıldı. İnşa seferberliğinin rakamlarla birlikte ele alındığında çalışmanın ölçeğinin ortaya çıktığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN HIZI VURGULANDI

Deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine dikkat çeken USA TODAY'in haberinde, "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45. günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3.481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı" denildi.

Depremde yalnızca binaların değil; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de zarar gördüğü ve bölgede yaklaşık 11 bin kilometrelik alanyda çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Özellikle Hatay'da tarihi yapıların da yeniden inşa edildiği vurgulandı. Aylık 60 milyonun üzerinde global ziyaretçi alan Business Insider da 3 yıldan kısa sürede konutların tamamlandığı 27 Aralık 2025'te Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla son konut teslim törenin yapıldığı belirtildi.

RUS HABER SİTESİ DE MANŞETİNE TAŞIDI

Geçen hafta ise Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu KP.ru, asrın inşa seferberliğini manşetine taşımıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yeniden inşa sürecinin başladığına dikkat çekilen haberde, "15. günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45. günde hak sahiplerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör