Bahçeli'den 'Kazakistan Cumhuriyet Günü' mesajı: İkili ilişkilerimiz sağlam temel üzerinde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki güçlü bağlara ve üst düzey ilişkiye vurgu yaptı. Türkiye ve Kazakistan'ın millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devleti olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bugün Türkiye ve Kazakistan ilişkileri tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2022'de imzalanan ortak bildiri ile ilişkilerin Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
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