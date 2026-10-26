Bakan Gürlek’ten dikkat çeken mesaj: “Alternatif çözüm yolları adaletten vazgeçmek değil”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"ALTERNATİF ÇÖZÜM CEZASIZLIK DEMEK DEĞİLDİR"

Alternatif çözüm yollarının adaletten bir vazgeçiş anlamı taşımadığını ifade eden Bakan Gürlek, bu yöntemlerin uyuşmazlığı en hızlı ve en etkin şekilde çözmeyi hedeflediğini ifade etti. Sürecin temel ilkelerine ve kamuoyundaki algılara değinen Bakan Gürlek, "Burada altını özellikle çizmek isterim. Alternatif çözüm yolları adaletten vazgeçmek değil adaleti uyuşmazlığın niteliğine uygun yöntemlerle en hızlı ve en etkin şekilde çözecek şekilde gerçekleştirmektir" dedi.

ONARICI ADALET ANLAYIŞI VE MAĞDUR HAKLARI

Ceza adaletini yalnızca suçun işlenip işlenmediği ya da verilecek yaptırım üzerinden değerlendirmenin uyuşmazlığın insani ve toplumsal boyutunu eksik bırakacağını belirten Bakan Gürlek, onarıcı adalet yaklaşımının önemini değinerek, "Alternatif çözüm yollarının en önemli boyutlarından birisi onarıcı adalet anlayışıdır. Ceza adaleti yalnızca suçun işlenip işlenmediği veya hangi yaptırımın uygulanacağı üzerinden değerlendirmek uyuşmazlığın insani ve toplumsal boyutunu eksik bırakabilir. Mağdurun uğradığı zararların giderilmesi, yaşadığı mağduriyetin dikkate alınması ve kendisini doğrudan ilgilendiren süreçte söz sahibi olabilmesi de adaletin önemli unsurlarıdır. Onarıcı adalet yaklaşımı bu ihtiyaçlara cevap vermeyi, failin davranışlarının sonuçlarını anlamasını, sorumluluk üstlenmesini ve mümkün olduğu ölçüde zararın giderilmesine katkıda bulunmasını amaçlar." ifadelerini kullandı.

CEZA YARGILAMASINDAKİ İŞ YÜKÜ DENGELENİYOR

Ceza hukukunda caydırıcılığı sağlayan temel unsurun cezanın ağırlığından ziyade kesinliği ve çabukluğu olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, adalete duyulan güvenin hukukun doğru, ölçülü ve öngörülebilir uygulanmasıyla güçlendiğini dile getirdi. Uygun uyuşmazlıkların alternatif yollarla kısa sürede sonuçlandırılmasının yargı üzerindeki yükü dengelediğini belirten Bakan Gürlek "Kanunun koşulları taşıyan dosyaların alternatif çözümlerle sonuçlandırılması mahkemelerin daha kapsamlı delil değerlendirmesi gereken ve daha ağır ve karmaşık suçlara ilişkin yargılamalara yeterli zaman ayırabilmesine imkân vermektedir" şeklinde konuştu.