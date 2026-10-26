Bakan Memişoğlu: Sigaraya başlama yaş ortalaması 17

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi. Türk Parlamenterler Birliği tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Memişoğlu, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirterek, Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına ve bu alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin 5 temel sağlık sorunu bulunduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, bunları obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı. Bakan Memişoğlu, toplumun sağlığını korumak için özellikle obezite ve tütün kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

'2025'TE 8.5 MİLYAR SİGARA SATILDI'

Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye'de 2025'te 8.5 milyar paket sigara satıldığını, sigaraya harcanan paranın yıllık 15 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Memişoğlu, 'Son yapılan TÜİK araştırmasında Türkiye'de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7.5 milyon. Bu nüfusun 2.5 milyonu sigara kullanıyor. Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör