Bilal Erdoğan Gaziantep’te gençlerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Erdoğan'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile çok sayıda isim katıldı. Programda konuşmalar öncesinde sahne alan sanatçıların seslendirdiği ilahi ve marşlara çocuklar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti.





"LÜTFEN OKUYUN"

Programın açılışında konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Yaz okulları ve diğer etkinlikler ile gençleri geleceğe hazırlıyoruz. İyi bir gelecek için okumamız çok önemli. Gençlerimiz ve çocuklarımız lütfen çok okuyun." Dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında çocuklara çok kitap okumaları konusunda mesaj verdi.





OKU, DÜŞÜN, UYGULA VE NETİCELENDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullarda tahtaya yazdığı bir cümleyi anlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız da sizin kitap okuyan çocuklar olmanızı çok seviyor. Hep okullarda tahtalara, Cumhurbaşkanımızın yazdığı bir şey var. Ne diyor? 'Oku, düşün, uygula ve neticelendir' diyor. Cumhurbaşkanımız 23 yıldır neticelendirmeye çalıştıklarıları olmasaydı Türkiye bugün geldiği noktalara gelmezdi. Cumhurbaşkanımız sizlerin düşünen okuyan, çalışan ve sonuç alan bireyler olmanızı istiyor. Türkiye'ye ve dünyaya değer katacak, daha iyi bir dünya için çalışacak insanlar olmamızı istiyor. Okuma alışkanlığı sizlerin kendinizi ifade etmenizi ve başkalarını anlamanızı, yeni bir dünyaya açılmasını sağlıyor. " dedi. Gaziantep'ten yarışmaya en az 25 bin öğrencinin katılmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, yaz okullarına da katılmalarını söyledi. Program, Erdoğan ve beraberindekilerin çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.