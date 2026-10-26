Canlı bahis manipületörleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PAYMIX 5 soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlandı. Aralarında 7 saniyelik zaman farkıyla canlı bahis manipülasyonu yapan organizasyonla bağlantılı kişilerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



YATIRDIKLARI PARADAN AKTİFLİK DURUMLARINA KADAR LİSTELENDİ

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarlarının, işlem sayılarının, son yatırım tarihlerinin ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu belirlendi. Oyuncuların VIP, potansiyel VIP, aktif olmayan ve uzun süredir işlem yapmayan gibi gruplara ayrıldığı; bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği tespit edildi.

YÜKSEK TUTARDA PARA YATIRANLARA ÖZEL TEKLİFLER YAPILDI

İncelemelerde, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik özel kampanya listelerinin hazırlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve tekliflerle yeniden bahis oynamalarını teşvik ettikleri belirlendi.

7 SANİYE TAKTİĞİ İLE 12 MİLYON LİRALIK ZARAR VERDİ

Soruşturmada spor verisi analitiği firmasında "Veri Analisti" olarak çalışan O.B.K.'nin yöntemi deşifre edildi. O.B.K.'nin tenis ve voleybol müsabakalarında canlı bahis sistemini 7 saniye geciktirerek, skor oluştuktan sonra bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle firmaları 12 milyon lira zarara uğrattığı saptandı.



192 MİLYON LİRALIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Daha önce yakalanarak tutuklanan O.B.K.'nin banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğu belirlenmişti. Soruşturmayı derinleştiren polisler, O.B.K. ile bağlantılı ve birlikte hareket ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı.



6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

23 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konulurken, şüphelilere ait 467 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildi.