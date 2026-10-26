COP31, Sıfır Atık için yeni bir dönüm noktası

Antalya'da 9-20 kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için geri sayım sürerken, tarihi zirvenin en önemli başlıklarından biri de Sıfır Atık olacak. Türkiye'nin yüz akı projesini 150'ye yakın oturumla dünyaya anlatacaklarını kaydeden Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Sıfır Atık bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir çevre hareketi. COP31, hareketimiz için yeni bir dönüm noktası olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, geri kazanılan 90 milyon ton atıkla ülke ekonomisine bugüne kadar 365 milyar liralık katkı sağladı. SABAH'a konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, hem Sıfır Atık Hareketi hem COP31 Zirvesi hem de atılacak adımlara yönelik önemli bilgiler paylaştı. Ağırbaş'ın şunları söyledi:

■ 193 ÜLKEYE YAYILDI: Sıfır Atık Hareketi, bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir çevre yaklaşımına dönüştü. Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele uzanan deneyimi, farklı aktörlerin ortak hedefler etrafında buluşabildiğini ortaya koyuyor. COP31'in de ülkeleri, yerel yönetimleri, özel sektörü, akademiyi ve sivil toplumu ortak sorumluluk etrafında buluşturarak iklim hedeflerini somut adımlara dönüştüren bir zirve olmasını hedefliyoruz.

■ ÇOK ÖNEMLİ: COP31, Sıfır Atık Hareketi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacak. Hedefimiz, bu birikimi COP31 aracılığıyla daha geniş bir uluslararası iş birliğine dönüştürmek ve Sıfır Atık yaklaşımının ülkelerin çevre ve iklim politikalarında daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlamak.

■ 150'YE YAKIN OTURUM: Resmî müzakere alanı olan Mavi Bölge'de Sıfır Atık Pavilyonu aracılığıyla uluslararası karar alıcıları, uzmanları ve paydaşları bir araya getirirken, halka açık Yeşil Bölge'de düzenlenecek paneller ve etkinliklerle Sıfır Atık yaklaşımını daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Programımız kapsamında 150'ye yakın oturum ve panelin yanı sıra Sıfır Atık Müze, Sıfır Atık Mutfak ve Sıfır Atık Hub'ı gibi farklı deneyim ve etkileşim alanları oluşturacağız. Türkiye'nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde dünyaya taşıdığı Sıfır Atık Hareketi'nin birikimini bu süreçte uluslararası paydaşlarla buluşturmayı hedefliyoruz.

■ SIFIR ATIK TEMASI: 11 Kasım 2026, COP31'in en anlamlı günlerinden biri olacak. Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk gününe denk gelen bu tarih, COP31 programında Sıfır Atık temasıyla ele alınacak. Bu fırsatı, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atık oluşumunun önlenmesi gibi alanlarda uluslararası iş birliğini güçlendirmek için değerlendireceğiz.

BAKANLIK BİNASI ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN SAĞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerleşkesinin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ı güneşten sağlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Enerjimizi güneşten alıyoruz. Elmadağ'daki tesisimizde 7 bin 584 güneş paneli ile enerjimizi temiz kaynaklardan üretiyoruz. Bu sayede yenilenebilir enerji kullanım oranımızı yüzde 90'a taşıdık. Güneşin gücünü üretime, temiz enerjiyi geleceğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör