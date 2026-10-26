Fon soruşturmasında 2 milyarlık gönüllü ödeme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gönüllü ödeme kapsamında A1 Capital ve Pardus 2 Milyar TL TMSF hesaplarına ödeme yaptı. TMSF hesaplarına geri ödenen para 12.3 milyar TL oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında geri ödemelere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında A1 Capital ve Pardus, gönüllü ödeme yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesaplarına toplam 2 milyar lira ödeme yaptı.
İKİ ŞİRKETTEN TOPLAM 2 MİLYAR LİRA
A1 Capital ve Pardus tarafından yapılan toplam 2 milyar liralık ödeme, soruşturma kapsamındaki geri ödeme tutarına eklendi. Böylece TMSF hesaplarına aktarılan toplam para 12 milyar 300 milyon liraya ulaştı.