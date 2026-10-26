Fon soruşturmasında 2 milyarlık gönüllü ödeme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gönüllü ödeme kapsamında A1 Capital ve Pardus 2 Milyar TL TMSF hesaplarına ödeme yaptı. TMSF hesaplarına geri ödenen para 12.3 milyar TL oldu.

Fon soruşturmasında 2 milyarlık gönüllü ödeme
Deniz YUSUFOĞLU
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında geri ödemelere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında A1 Capital ve Pardus, gönüllü ödeme yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesaplarına toplam 2 milyar lira ödeme yaptı.

İKİ ŞİRKETTEN TOPLAM 2 MİLYAR LİRA

A1 Capital ve Pardus tarafından yapılan toplam 2 milyar liralık ödeme, soruşturma kapsamındaki geri ödeme tutarına eklendi. Böylece TMSF hesaplarına aktarılan toplam para 12 milyar 300 milyon liraya ulaştı.

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#TMSF #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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