İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Kimliğimizi, kültürümüzü, tarihimizi öğrenmeye ihtiyacımız var

Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kitap Kurdu" projesinin lansmanında yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığının çocukların kendini ifade etmesini güçlendirdiğini söyledi.

Kitap okuma sayesinde çocukların hem arkadaş edindiğini hem de daha başarılı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif Ersoy'u tanıyorsunuz, değil mi? Mehmet Akif Ersoy acaba İstiklal Marşı'nda bize hangi mesajları vermeye çalışıyor? Mehmet Akif Ersoy bize ne anlatmaya çalışıyor?' dediğimizde, işte kitap okuma alışkanlığı olanlarınız İstiklal Marşı'nı anlayabilirler veyahut Çanakkale Şehitlerine şiirini okuyabilirler. Fatih Sultan Mehmet'i tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz. Ama kitap okuma alışkanlığı olanlar onun hikayesini, başarılarını ve bize acaba neler miras bıraktığını daha iyi bilecekler. Daha güçlü bir gelecek istiyorsak, daha çok çalışmaya, okumaya, kimliğimizi, kültürümüzü, tarihimizi öğrenmeye ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukların kitap okumasını istediğini belirten Erdoğan, çocukların kitap okuma alışkanlığıyla birçok şeyi öğrendiğini belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız da çocukları çok seviyor. Cumhurbaşkanımız da sizin kitap okuyan çocuklar olmanızı çok seviyor. Hem okullarda tahtalarda Cumhurbaşkanımızın yazdığı bir şey var. Ne diyor? 'Oku, düşün, uygula ve neticelendir.' Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanımız 23 yıldır neticelendirmeden çalışsaydı, Türkiye bugün geldiği noktalara gelmezdi, Cumhurbaşkanımız da 23 yıl başımızda olmazdı. Cumhurbaşkanımız sizlerin de aksiyon insanı olmanızı istiyor. Düşünen, okuyan, çalışan, sonuç alan bireyler olmanızı istiyor. Türkiye'ye, dünyaya değer katacak, daha iyi için çalışacak insanlar olmanızı istiyor."

Erdoğan, Kitap Kurdu projesiyle çocukların çeşitli ödüller alacağını ifade etti.

Çocukların yaz ayını daha eğlenceli geçirmesi için TÜGVA'nın yaz okulu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hiç boş zamanımız olmayacak, keyifli zamanlarımız olacak. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ailemizle geçirdiğimiz zamanlarımız olacak. Ama hep Türkiye Gençlik Vakfımızın sizlere hayallerinizi gerçekleştirmek için yoldaş olacağını aklınızın bir köşesinde tutacaksınız." dedi.

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve ilgililer katıldı.