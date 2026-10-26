İş yerinde öğrendiği ilk yardım bilgisiyle eşini kurtardı

İş yerinde öğrendiği ilk yardım bilgisiyle eşini kurtardı
MUHARREM DOĞANTEZ
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 7 Eylül'de evinin bahçesinde salça kaynatan İnci Malcı (35), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hüseyin Malcı, nabzı atmayan ve nefes almayan eşine, çalıştığı fabrikada öğrendiği acil ilk yardım bilgisiyle kalp masajı yaptı ve suni teneffüs uyguladı. Kalbi atmaya ve yeniden nefes almaya başlayınca da 112'yi aradı. Hastaneye kaldırılan İnci Malcı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Şenel tarafından bypass ameliyatına alındı. Milyonda bir görülen ve kalbin en hayati bölümünü besleyen ana atardamarının yırtıldığı tespit edildi. Saatler süren operasyonun ardından genç kadın sağlığına kavuştu.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BİLECİK

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