İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal
İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi için sandık başına giden avukatlar tercihini yaptı. Seçim yarışında kazanan Ümit Kocasakal oldu. Seçimlerde baro başkanının yanı sıra yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi. Kocasakal başkanlığındaki yeni yönetim, iki yıl boyunca görev yapacak. Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy ve yüzde 34,2 oy oranıyla başkanlığa seçildi. İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 bin 10 oy alarak yüzde 23,4'te kaldı. Kocasakal ile Kaboğlu arasındaki fark 3 bin 217 oy olurken, seçime katılım oranı yüzde 44,1 olarak gerçekleşti. Hukukçu ve akademisyen Ümit Kocasakal, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde ceza ve ceza usul hukuku alanında akademik çalışmalar yürüten Kocasakal, 2010-2016 yılları arasında üç dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı. İstanbul Barosu'nun önceki başkanı İbrahim Kaboğlu dönemi son buldu. Kaboğlu ve yönetimi dönemlerinde terör örgütü propagandası iddiasıyla gündeme gelmişti.
Haber Girişi