Musluklardan çamur akıyor, Yeni Partili başkan bakıyor
Kırşehir'de musluklardan çamurlu su akıyor. Bir süre önce CHP'den Yeni Parti'ye geçen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaklaşık bir yıldır devam eden sorunu çözemezken, vatandaşlar salgın hastalık riski nedeniyle endişeli günler geçiriyor. SABAH kentte yaşanan su krizini geçen yıl temmuz ayında gündeme getirmişti. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, kentin arıtma kapasitesinin yetersizliğini "801 litre su geliyor ama biz sadece 180 litresini arıtabiliyoruz. Geri kalanı arıtmadan şehir şebekesine veriyoruz. Bu da şehir için büyük bir tehlike oluşturuyor" sözleriyle dile getirmişti. Su krizi, aradan geçen bir yıla rağmen katlanarak devam ediyor. Birçok vatandaş, evlerindeki şebeke suyunun çamur renginde, bulanık ve kötü kokulu akmasından şikayetçi.
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