Osmanlı zarafeti Körfez’de görücüye çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde devam eden "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi, Osmanlı ve Anadolu'nun köklü sosyal yaşamını yansıtan özel bölümleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan sergide, özellikle Osmanlı ikram ritüellerini temsil eden "Kahve ve Hamam Kültürü" eserleri Körfezli sanatseverlerin büyük beğenisini topluyor.

KAHVE TEŞRİFATI

Serginin kahve kültürü bölümünde, Osmanlı saray, konak ve yalılarında kahve ikramı sırasında tepsilerin üzerine örtülen dairesel formlu, altın sırma ve gümüş simlerle işlenmiş "kahve pûşideleri" öne çıkıyor. Kulpsuz fincanları kavrayan gümüş ve tombak fincan zarfları ile Güneydoğu Anadolu'nun köklü sohbet ve misafirperverlik simgesi olan "kuşlu mırra cezveleri", Osmanlı'daki kahve teşrifatının inceliğini günümüze taşıyor.

GELİN HAMAMI GELENEĞİ

Serginin bir diğer dikkat çeken kısmını ise 39 nadide parçadan oluşan hamam kültürü oluşturuyor. Bursa'nın özel işleme teknikleriyle hazırlanan gelin havluları, dival işi hamam bohçaları ve sedef kakmalı yüksek tabanlı nalınların yanı sıra Türk maden işçiliğinin en özgün örneklerinden biri olan "döner balıklı hamam tası" serginin odak noktası haline gelmiş durumda. Tasın ortasında yer alan ve suyun hareketiyle dönerek içinde canlı bir balık yüzüyormuş izlenimi veren tarihi eser, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Osmanlı'nın gündelik yaşam zerafetini ve geleneksel el sanatlarını Abu Dabi'de buluşturan sergi, Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör