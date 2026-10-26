TB-3 ve Aksungur İHA’lardan tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 (TURNAs-2026) dosta güven düşmana korku verdi. 19-27 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya Körfezi Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü Antalya'da nefes kesti. Tatbikat kapsamında; millî ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekât ortamındaki etkinliklerinin denenmesi, insanlı ve insansız platformların birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi, milli savunma sanayi firmaları tarafından yeni geliştirilen sistemlerin deniz koşullarındaki performanslarının nefes kesti. Çok maksatlı amfibi gemisi, fırkateyn TURNAs 2026, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemileri, yardımcı sınıf gemiler, KİDA, Sahil Güvenlik Botları olmak üzere 18 geminin katıldığı tatbikatta ayrıca 11 hava vasıtası, D/K Uçakları, SH-70 Helikopterleri grev aldı. Tatbikatta ayrıca SİHA'lar, savunma sanayisinden 17 firma, 41 sistem ile bin 300 personel katıldı.

SENARYOLAR DENENDİ

Milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekât alanındaki etkinliklerini ve temel harp nevilerinde kullanım taktiklerini denendi. İnsansız ve insanlı platformların birlikte çalışabilirlik usullerini ve deniz koşullarındaki performansının test edilerek tam puan aldı. TURNAS tatbikatında suüstü, sualtı, hava ve amfibi insansız platformlar arasında entegrasyonun heyecan yarattı. Otonom ve yapay zekâ destekli görev ve planlama algoritmalarının denenmesi başarı ile gerçekleşti. Sonuçların konsept, doktrin ve taktiklere yansıtılması hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca "poligon ve senaryo denemeleri" ve ''Statik Sergi'' de yer aldı. Tatbikat brifingin ardından örtülü keşif gözetleme ile ön kuvvet harekatı sahil hattı mayın tespit ve teşhisi ile başladı. İDA ve İHA'lar ile amfibi hedef sahasında keşif gözetleme ve düşman kıyı başının keşif gözetlemesi ve yumuşatılmasına geçildi. Meskun mahal muharebesinde insansız kara aracı ve insansız hava aracının kullanılması ile TB-3 ve AKSUNGUR İHA'lardan Sonoboy Atışı tam isabet gerçekleşti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör