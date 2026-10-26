Yerli navigasyonda hedef 2027

Türkiye, yabancı navigasyon uygulamalarına yerli alternatif hazırlıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan uygulamanın 2027 başından itibaren kullanıma sunulması hedefleniyor. Projeyle konum verilerinin güvenliği ve stratejik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Navigasyon sistemleri, kullanıcılara yol tarifi sunmanın yanı sıra konum ve hareket verilerinin işlenmesi bakımından da önem taşıyor. Özellikle uluslararası gerilimler ve savaşlarda konumlama teknolojilerinin stratejik rolünün daha belirgin hale gelmesi, ülkelerin bu alandaki kendi çözümlerini geliştirmesini gündeme getiriyor. Türkiye'de yürütülen çalışma da bu kapsamda, yerli teknoloji kapasitesini artırmayı ve yabancı uygulamalara alternatif oluşturmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ROTA

Yerli navigasyon uygulamasında canlı trafik verileri ve yoğunluk analizlerinden yararlanılması planlanıyor. Yapay zekâ destekli sistemin, geçmiş trafik verilerini değerlendirerek güzergâh ve yolculuk süresi tahminleri oluşturması hedefleniyor. Türkiye'nin yerel yol koşullarına uygun yönlendirme seçeneklerinin yanı sıra Türkçe sesli ve yazılı tariflerin de uygulamada öne çıkması bekleniyor. Navigasyon uygulamalarının kullanıcıların konum bilgileriyle çalışması, veri güvenliğini projenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Yerli uygulamayla Türkiye'deki kullanıcıların mevcut hizmetlere alternatif bir seçeneğe kavuşması amaçlanıyor. Böylece konum tabanlı teknolojilerde yerli çözümlerin yaygınlaştırılması ve stratejik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

2027'DE KULLANIMA SUNULACAK

Yerli navigasyon uygulamasının geliştirme çalışmaları sürerken, 2027 başı için kullanım hedefi ortaya konuldu. Uygulamanın adı, kesin yayın tarihi ve kullanıcılara sunulacak teknik özellikler konusunda ise ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin dijital harita ve navigasyon alanında yerli alternatif oluşturma çabasında yeni bir aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör