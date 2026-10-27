2’nci Kandil, Irak yönetimine geçti... PKK Sincar’ı boşaltıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'nın çağrısı üzerine Kandil'de kendini fesheden PKK'nın Sincar'daki silahlı yapılanması "YBŞ" için silah bırakma ve Irak güvenlik kurumlarına entegrasyon süreci başlatıldı. Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğu merkezi yönetime devredilirken, Irak'ta örgüte Suriye modeli uygulandı. PKK/ YBŞ kendini feshederek, Suriye'deki gibi Irak güvenlik güçlerine entegre olacak. 4 bin 265 civarındaki örgüt üyesinin güvenlik kurumlarına dağıtılacağı ifade edildi. Sincar Dağı'ndaki noktaların Irak ordusuna devredileceği belirtildi. 20'nci Tümen Komutanlığı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na entegre edilmesi yönünde anlaşmaya varıldı.

Anlaşma gereği 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında tören düzenlendi. Sincar Dağı'nın zirvesindeki Çelmera'da gerçekleştirilen törene Irak Başbakanlık Ofisi, Ulusal İstihbarat Servisi ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan yaklaşık 50 yetkili katıldı. Sincar Dağı'nda PKK/YBŞ yöneticileri, 60 YBŞ üyesi, Irak Başbakanı Danışmanı, Ninova Valisi ve bazı üst düzey Irak Ordusu yetkililerinin katılımıyla ortak bir tören düzenlendi. Törende YBŞ ve Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nin açıklamaları ayrı ayrı okundu. Terörsüz Türkiye sürecinin Terörsüz Bölge hedefiyle ilerlediği dönemde Sincar'da yaşanan gelişme dikkat çekti. Bu adım, bölgenin terör unsurlarından arındırılması sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





IRAK BAŞBAKANI GÖZETİMİNDE ENTEGRE

IRAK Başbakanı Ali ez- Zeydi'nin gözetim ve takibinde, PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuna entegre edileceği bildirildi. Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtti. Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan, bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etti. Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını da yasakladığına işaret etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör