Anadolu’nun şifa merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 yıl önce açılışı gerçekleştirilen ve adeta 'Anadolu'nun Sağlık Üssü' olan Konya Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Cüneyt Çiçek, SABAH'a konuştu. Hastanenin açıldığı günden beri adeta 'şifa fabrikası' gibi çalıştığını belirten Çiçek, "Sadece tedavi merkezi olmakla kalmayıp Kemik İliği Nakli'nden KVC Hibrit Ameliyathanesi'ne, Radyasyon Onkolojisi'nden Yanık Merkezi'ne, Perinatoloji'den Genetik ve GETAT birimlerine kadar tüm özellikli klinikleri bünyesinde barındıran, aynı zamanda tıp dünyasına uzman yetiştiren bir sağlık ve akademi üssüne dönüştük" dedi. Açıldığı günden beri 15 milyon 355 bin 463 muayene ve 532 binde cerrahi operasyon gerçekleştirerek rekora imza atan hastanede, günde ortalama 15 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti sunuluyor. Günlük ortalama 130 ambulansın girişi yaptığı hastanede, bugüne kadar çevre illerden sevk edilen 39 bin 641 kritik hastaya hizmet verildi.

SAĞLIK ORDUSU

Toplam 1305 yatak kapasitesi ile hizmet veren hastane, 74 dalda 330 poliklinik odası, 49 ameliyathane, 14 doğum ünitesi, 48 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 17 yataklı yanık ünitesi, 723 ofis ve bir hava ambulansı (heliport) alanı bulunuyor. 988 hekimin görev yaptığı hastanede toplam 5 bin 317 kişilik kadroyla hizmet veriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör