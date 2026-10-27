Ankara merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

2 MİLYON 135 BİN LİRALIK PARA, DÖVİZ VE ALTINA EL KONULDU

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör