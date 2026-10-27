Aziz Sancar’dan Erdoğan’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı. Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları nedeniyle 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Biyokimya ve Biyofizik Profesörü olarak laboratuvar çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Aziz Sancar, eşiyle birlikte kurduğu Aziz & Gwen Sancar Vakfı bünyesinde, ABD'ye giden Türk öğrencilere destek olmak amacıyla açtığı "Carolina Türk Evi" ile ilgilenmekte.

2021'de TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak ilk kez katıldığı TEKNOFEST'i takip eden yıllarda sık sık ziyaret eden Sancar gençlerle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu. Sancar, Aralık 2015'teki Nobel madalyasını Genelkurmay Başkanlığı'na teslim etti, madalya daha sonra Sancar'ın da katıldığı resmi bir törenle 19 Mayıs 2016'da Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisi için hazırlanan özel vitrinde halkın ziyaretine açıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör