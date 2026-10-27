Bakan Bolat, Cemil Tugay ile görüştü: "İzmir için yakın işbirliği içerisinde olacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay'ı Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Kendisine AK Parti ailesine hoş geldiniz dileklerimizi ileterek, bu yeni dönemde birlikte çalışmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Tugay ile İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi, serbest bölgelerin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, uluslararası fuarların desteklenmesi başta olmak üzere, kentin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak konularda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bu kapsamda yakın işbirliğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"İzmir'imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir işbirliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız. Sayın Cemil Tugay'a AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarında ve görevinde üstün başarılar diliyorum."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör