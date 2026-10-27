Bakan Bolat, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Anderson ile görüştü

"Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiklerini aktaran Bolat, "Köklü dostluk ilişkilerimiz üzerine inşa edilen ortaklığımızın, karşılıklı fayda temelinde önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticaret hacminin geçen yıl 24 milyar dolara, hizmet ticaretinin ise yaklaşık 9 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Bolat, karşılıklı yatırımların da ekonomik ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil ettiğini belirtti.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Bolat, görüşmede ise ikili ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra bu yıl gerçekleştirilmesi öngörülen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı hazırlıklarını, Türk Eximbank ile UK Export Finance (UKEF) arasındaki işbirliği imkanlarını ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesine yönelik fırsatları ele aldıklarını ifade etti.

Ayrıca, "Made in EU" düzenlemesini, düzenlemenin ticari ilişkiler ile tedarik zincirleri üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdiklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakereler başta olmak üzere, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ileriye taşıyacak alanlarda işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Sayın Büyükelçi Anderson'ın görev süresinin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine ve ekonomik ilişkilerimizin yeni fırsatlarla derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör