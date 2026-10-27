Bakan Göktaş: Aile, milletimizin varoluş meselesidir

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği (GETİP) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın iş birliğinde düzenlenen Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni, Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş 'ın katıldığı törende, aile dostu çalışma kültürüne katkı sunan ve örnek uygulamalarıyla öne çıkan işletmeler ödüllendirildi. Programda konuşan Bakan Göktaş, ailenin sosyal politikanın ötesinde bir anlam taşıdığını ifade edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle aile konusunun ortak bir dava haline geldiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Aile, bizim için bir sosyal politika başlığının ötesindedir. Aile, milletimizin varoluş meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aileye her zaman bu gözle baktı. Ailenin derdini devletin derdi bildi, yuvaların huzurunu milletin huzuru saydı" dedi.

'GENÇLERİN EVLİLİK YOLCULUKLARINA DESTEK VERDİK'

Bakanlık olarak doğumdan yaşlılığa kadar ailenin hayatına dokunan alanlarda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanan maddi destek, hibe ve eğitimlerle yuva kurmak isteyen gençlerin yanında olduklarını söyledi. Göktaş, 2 bin 49 kurumun katkısıyla ailelere ve gençlere yönelik hizmetlerin yaygınlaştırıldığını, 190 belediyeyle 284 destek paketi üzerinden gençlerin evlilik yolculuklarına destek verildiğini ifade etti.

'ÇALIŞMA HAYATINDA AİLE DOSTU YAKLAŞIMI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Çalışanların iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin güçlendirilmesine yönelik uygulamalara değinen Göktaş, "Çalışan annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini 2 haftaya çıkardık. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı getirdik. Kamu kurumlarında başlattığımız kreş seferberliğiyle aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek için önemli bir adım attık" diye konuştu. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyi ve dinamik nüfusu koruyan kazanımları uzun vadeli politikalarla yaygınlaştıracaklarını belirten Göktaş, aile dostu bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.