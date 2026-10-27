Bakan Gürelek’ten dikkat çeken mesaj: Alternatif çözüm yolları adaletten vazgeçmek değil

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu'nda adalet sistemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Alternatif çözüm yollarının adaletten bir vazgeçiş anlamı taşımadığını belirten Bakan Gürlek, bu yöntemlerin uyuşmazlığı en hızlı ve en etkin şekilde çözmeyi hedeflediğini ifade etti. Sürecin temel ilkelerine ve kamuoyundaki algılara değinen Bakan Gürlek, "Burada altını özellikle çizmek isterim. Alternatif çözüm yolları adaletten vazgeçmek değil adaleti uyuşmazlığın niteliğine uygun yöntemlerle en hızlı ve en etkin şekilde çözecek şekilde gerçekleştirmektir" dedi.

ONARICI ADALET ANLAYIŞI

Bakan Gürlek, alternatif çözüm yollarının en önemli boyutlarından birisinin onarıcı adalet anlayışı olduğun vurgulayarak, "Ceza adaleti yalnızca suçun işlenip işlenmediği veya hangi yaptırımın uygulanacağı üzerinden değerlendirmek uyuşmazlığın insani ve toplumsal boyutunu eksik bırakabilir. Mağdurun uğradığı zararların giderilmesi, yaşadığı mağduriyetin dikkate alınması ve kendisini doğrudan ilgilendiren süreçte söz sahibi olabilmesi de adaletin önemli unsurlarıdır. Onarıcı adalet yaklaşımı bu ihtiyaçlara cevap vermeyi, failin davranışlarının sonuçlarını anlamasını, sorumluluk üstlenmesini ve mümkün olduğu ölçüde zararın giderilmesine katkıda bulunmasını amaçlar" ifadelerini kullandı.

İŞ YÜKÜ DENGELENİYOR

Ceza hukukunda caydırıcılığı sağlayan temel unsurun cezanın ağırlığından ziyade kesinliği ve çabukluğu olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, adalete duyulan güvenin hukukun doğru, ölçülü ve öngörülebilir uygulanmasıyla güçlendiğini dile getirdi. Uygun uyuşmazlıkların alternatif yollarla kısa sürede sonuçlandırılmasının yargı üzerindeki yükü dengelediğini belirten Bakan Gürlek, "Kanunun koşulları taşıyan dosyaların alternatif çözümlerle sonuçlandırılması mahkemelerin daha kapsamlı delil değerlendirmesi gereken ve daha ağır ve karmaşık suçlara ilişkin yargılamalara yeterli zaman ayırabilmesine imkân vermektedir" şeklinde konuştu.



'2 MİLYONDAN FAZLA DOSYADA MAĞDUR İLE ŞÜPHELİ UZLAŞMIŞTIR'

BAKAN Gürlek, "Uzlaştırmacı siciline kayıtlı ve cumhuriyet başsavcılıkları listelerinde yaklaşık 30 bini aşkın uzlaştırmacı görev yapmaktadır. Uzlaştırma kurumu; hakim ve cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar, avukatlar ve uzlaştırma büro personelinin büyük gayret ve özverili çalışmalarıyla sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, toplum tarafından da olumlu karşılık bulmuştur. 2017 yılından günümüze kadar 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır. Diğer alternatif çözüm yöntemlerinde de büyük bir başarıya ulaşılmış; seri muhakeme, ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve basit yargılama usulleriyle çok sayıda dosya sonuçlandırılmıştır. 2025 yılında alternatif çözüm yöntemleri sayesinde asliye ceza ve çocuk mahkemelerine ilk kez açılan kamu davalarında yüzde 33 azalma sağlanmıştır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör