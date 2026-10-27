Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile görüştü
AA
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CEMİL TUGAY #MURAT KURUM

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