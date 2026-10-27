Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile görüştü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

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