Başkentte çocuklara yeni yuva: 15 bini aşkın çocuk devlete emanet
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Koruma ve bakım altındaki 15 bin 174 çocuğumuzun yalnızca barınma ihtiyacını değil, aynı zamanda eğitimini, sağlığını ve psikososyal gelişimini de titizlikle takip ediyoruz" dedi. Göktaş, Pursaklar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da çocukların hayatına güzellikler katacak yeni bir yuvanın kapılarını açtıklarını belirtti. Göktaş, Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi ile 0-6 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklar ile 7-12 yaş grubundaki kız çocuklarının burada huzurla büyüyeceğini söyledi. Göktaş, sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle 199 bin 889 çocuğun ailelerinin yanında büyümesine katkı sunduklarını dile getirdi.
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