Geleceğiniz için daha çok okuyun

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" projesinin Gaziantep'te düzenlenen Türkiye lansmanına katıldı.

GENÇLERE ÇAĞRI

Programın açılışında konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, yaz okulları ve diğer etkinlikler ile gençleri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

25 BİN ÖĞRENCİ...

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise Gaziantep'ten yarışmaya en az 25 bin öğrencinin katılmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, öğrencilere yaz okullarına da katılmaları çağrısı yaptı.

HKÜ GURUR KAYNAĞI

Bilal Erdoğan, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen "Akademik Başarı ve Öğrenci Spor Başarı Ödülleri Takdim Töreni'ne de katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Rahmetli Hasan Kalyoncu'nun vizyonunu düşünün. Pekâlâ Ankara'da veya İstanbul'da bir vakıf üniversitesi kurabilecekken Gaziantep'te bir vakıf üniversitesi kurmayı tercih etmiş. Gaziantep'te böyle bir üniversite kurup bugün bu güzel başarıları elde etmek Kalyoncu ailesi için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK 5'TE

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu da üniversitenin SCImago araştırma sıralamalarında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında beşinci, UI GreenMetric 2026'da ise dünya genelinde 141'inci sırada yer aldığını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör