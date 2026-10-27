Bolu Belediyesi’ne ihale ve zimmet operasyonu
Bolu Belediyesi'ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı.
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