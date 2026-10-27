Canlı bahis manipülatörleri adliyede

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen PAYMIX 5 operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 7 saniyelik zaman farkıyla canlı bahis manipülasyonu yapan organizasyonla bağlantılı kişilerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında; yasadışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların, yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarına göre VIP, potansiyel VIP, aktif olmayan ve uzun süredir işlem yapmayan şeklinde listelerde tutulduğu belirlenmişti. Listedeki kişilerin aranarak bonus, ücretsiz bahis ve oyun hakkı teklifleri ile bahis oynamaya teşvik edildiği anlaşılmıştı. İncelemelerde, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik özel kampanya listelerinin hazırlandığı ortaya çıkarken şüphelilerin oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve tekliflerle yeniden bahis oynamalarını teşvik ettikleri belirlenmişti.

192 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Soruşturmada spor verisi analitiği firmasında "Veri Analisti" olarak çalışan O.B.K.'nin tenis ve voleybol müsabakalarında canlı bahis sistemini 7 saniye geciktirerek, skor oluştuktan sonra bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle firmaları 12 milyon lira zarara uğrattığı saptanmıştı. Daha önce yakalanarak tutuklanan O.B.K.'nin banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğu belirlenmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör