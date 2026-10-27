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  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran duyurdu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Türkiye'ye Resmİ Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran duyurdu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Türkiye'ye Resmİ Ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 28 Ekim'de Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın duyurduğu ziyarette, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran duyurdu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Türkiye’ye Resmİ Ziyaret
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 28 Ekim'de Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın duyurduğu ziyarette, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 28 Ekim 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek; münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."

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Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör

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