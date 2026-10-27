Gökbey ambulans filosunda
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerine ilişkin verileri paylaştı. Sağlığın her alanında olduğu gibi acil sağlık hizmetleri alanında da güçlü bir ivmeyle hareket ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, 3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, yaklaşık 6 bin 300 kara ambulansı, 17 hava ve 6 deniz ambulansıyla her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşa "şifa kapısı" olduklarını açıkladı. Memişoğlu, "Yerli ve milli gururumuz GÖKBEY'i ambulans filomuza dahil ederek gücümüze güç katıyoruz" dedi.
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