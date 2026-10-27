Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. 40 knotun üzerindeki hızı, 200 deniz milini aşan görev menzili ve 100 kilogramlık harp başlığına sahip PİRANA, RF ve SATCOM haberleşme sistemleri sayesinde uzaktan kumandalı veya otonom olarak görev yapabiliyor.

Düşük radar kesit alanına sahip tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle tespit edilme riskini azaltan PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de görev yapabiliyor. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer. Bayraktar TB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti" ifadeleri kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör