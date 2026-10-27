İstanbul’daki 4 ilçe belediyesi Yeni Parti’ye katıldı

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Belediyesi'nin geçen hafta aldığı Yeni Parti'ye geçme kararının ardından Salı günü Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi Yeni Parti'ye katıldı.

ORTAK AÇIKLAMA ERTELENDİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından ortak açıklamada, "Bizim anlayışımızda kutuplaşma değil demokratik yarış, ayrışma değil halka hizmet esastır. Bakırköy, Çatalca, Büyükçekmece ve Küçükçekmece halkının bizlere emanet ettiği sorumluluğun bilinciyle; siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede durmaya, ilçelerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu nedeniyle saat 18.00'e ertelenen ortak açıklamayı okuyan Çebi, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi yaşamımızda önemli bir yere sahip olmuş, yıllar boyunca mücadele ettiğimiz ve değer verdiğimiz bir siyasi gelenek olmuştur. Bu partide edindiğimiz tecrübeler ve verdiğimiz mücadele her zaman kıymetini koruyacaktır. Ancak geçmişe duyduğumuz saygı kadar geleceğe karşı sorumluluğumuzun da bilincindeyiz."

"SİYASİ YOLCULUĞUMUZA YENİ PARTİ ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'den ayrılma kararlarının ideolojik değil, yönetim anlayışındaki farklılıkların sonucu olduğu savunulan açıklama şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine bağlılığımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bu anlayışla, siyasi yolculuğumuza Sayın Özgür Özel'in önderliğinde Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte hareket etme kararı alan belediye meclis üyelerimize, ortaya koydukları dayanışma ve gösterdikleri güven için teşekkür ediyoruz. Farklı bir siyasi tercihte bulunmayı seçen meclis üyelerimizin kararlarına da saygı duyuyor, kendilerine siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Hepimiz için esas olan, halkımızın bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve kentlerimize hizmet etmektir. Altını özellikle çizmek isteriz ki hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Siyasi partileri demokrasimizin zenginliği, farklı fikirleri ise demokratik rekabetin doğal bir parçası olarak görüyoruz. Bizim anlayışımızda kutuplaşma değil demokratik yarış, ayrışma değil halka hizmet esastır. Bakırköy, Çatalca, Büyükçekmece ve Küçükçekmece halkının bizlere emanet ettiği sorumluluğun bilinciyle; siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede durmaya, ilçelerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için siyasi unvanların ötesinde, halkın güvenine layık olmak ve yaşadığımız kentlere hizmet etmek vardır. Aldığımız kararın ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör