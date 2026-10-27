Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
DHA
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Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.

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