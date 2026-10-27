Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.