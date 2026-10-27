Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltına alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık 10 gün önce Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi Belediyesi'nde arama yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki bazı ihale dosyaları incelenmek üzere götürüldü. İncelemenin üzerinden 10 gün geçtikten sonra polis, bu sabah Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon düzeneldi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.