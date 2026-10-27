Silah değil siyaset konuşacak

Batman Üniversitesi'nin 20. kuruluş yılı ve 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "İç kaleyi tahkim etme fikri siyasi bir vizyon gereği ortaya çıkmamıştır; Türkiye'nin istikbalinin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır" dedi. Sürecin Meclis çatısı altında takip edileceğini belirten Kurtulmuş, "Hem devletin aklı hem milletin vicdanı bu konuda ortak bir noktaya gelmiş ve elhamdülillah sonuç alınmıştır. Şimdi önümüzdeki günlerde, kısa süre içerisinde parlamentodaki siyasi partilerden oluşacak temsilcilerle bu sürecin Meclis tarafından gözetlenmesi ve takip edilmesi için bir izleme komisyonu kurulacaktır. İnşallah sonucunu en kısa zamanda alacağımızı biliyoruz" açıklamasında bulundu.

SİLAHLAR BIRAKILMALI

Kurtulmuş, "Şimdi bundan sonra bu sürecin başarıyla devam etmesi için yasada ve müzakere süreçlerinin tamamında ittifakla uzlaşıldığı gibi, terör örgütünün silahlarını bütünüyle bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu süreçte olumlu bazı yaklaşımların olduğunu, olumlu adımların atıldığını görüyoruz; ama bu sürecin tamamıyla bitirilmesi, yani artık silahın bile kalmaması gerekir. Artık bu topraklarda silahla konuşulmayacak, siyasetle ve sözle konuşulacak; herkes görüşünü siyaset meydanında ifade edecek" dedi.

AKADEMİSYENLERE CÜBBE VE BAŞARI BELGESİ Program kapsamında akademik unvanlarında yükselen ve üniversiteye yeni katılan akademisyenler için cübbe giydirme töreni düzenlendi. Akademisyenlere başarı belgeleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından takdim edildi. Batman Üniversitesi'nin 20. kuruluş yılına özel gerçekleştirilen tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör