  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA! Külliye'de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!

SON DAKİKA! Külliye'de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

SON DAKİKA! Külliye’de sürpriz Cumhur Zirvesi: Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video

Gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."

DETAYLAR GELİYOR...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý