SON DAKİKA | Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon: 85 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30’u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.
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