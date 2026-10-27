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  • SON DAKİKA | Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon: 85 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA | Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon: 85 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30’u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon: 85 kişi gözaltına alındı
İHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.

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