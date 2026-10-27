Suriye, Türkiye ve Osmanlı karşıtı ifadeleri müfredattan çıkardı
Suriye'de Milli Eğitim Bakanlığı, yenilediği eğitim müfredatında Osmanlı Devleti, Arap isyanı ve milli kimlik anlatımında köklü değişiklikler yaptı. Yeni ders kitaplarında Osmanlı dönemine ilişkin anlatım baştan sona yenilendi. Eski müfredatta "Osmanlı işgali", "Türklerin zulmü" ve "Büyük Arap Devrimi" olarak yer alan başlıklar müfredattan kaldırıldı. Şerif Hüseyin'in 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı hareket, eski kitaplarda "Büyük Arap Devrimi" olarak tanımlanırken, yeni kitaplarda "Hüseyin bin Ali'nin İsyan Hareketi" olarak nitelendirildi. Devrik Esad rejimi döneminde 9. sınıf ders kitaplarında "gasp edilen topraklar" arasında İskenderun, Filistin ve Ahvaz gösterilirken yenilenen müfredatta İskenderun ve Ahvaz ifadeleri çıkarıldı, listede sadece Filistin'e yer verildi.
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