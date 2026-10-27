Türkiye’den Orta Asya’da yükseköğretim diplomasisi! YÖK Başkanı Özvar Özbekistan’ı ziyaret edecek

YÖK Başkanı Özvar, 28 Ekim'de başkent Taşkent'te düzenlenecek Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'nun açılışında konuşma yapacak. Özvar, forum kapsamında gerçekleştirilecek eğitim bakanları yuvarlak masa toplantısına da katılarak yükseköğretimde bölgesel iş birliği, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak diploma programları, diplomaların karşılıklı tanınması ve ortak bilimsel araştırmalar konularını ele alacak.

Ziyareti kapsamında çeşitli ülkelerin eğitim ve yükseköğretimden sorumlu bakanları ve üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak olan Özvar, Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini de ziyaret edecek.

Özvar, 29 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek ve ana teması "Değişen Dünyada Beşeri Sermayeyi Şekillendirmek" olan Küresel Yetenek Forumu'na katılacak. Forumda bir konuşma yapacak olan Özvar, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, uluslararası akademik hareketlilik, yeni teknolojiler ve yükseköğretimde iş birliği konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör