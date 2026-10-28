69 ilde kaçakçılara operasyon: 18 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"69 ilde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarımızda 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Şüphelilerden; 18'i tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

69 İLDE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkemize kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 69 ilde operasyonlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör