AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İspanya’ya taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşanan kayıpları derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

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