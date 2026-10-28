AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İspanya'ya taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İspanya’ya taziye mesajı
AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşanan kayıpları derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÖMER ÇELİK #İSPANYA

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