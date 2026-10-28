AK Parti’den Cumhuriyet’in 103. Yıl dönümüne özel video!
AK Parti Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada video paylaşımda bulundu. paylaşımda, geçmişten günümüze Türkiye'de yaşanan gelişmeleri konu alındı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın altında yayımlanan videoda ise geçmişten günümüze Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanan gelişmeler ele alındı.
Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷 https://t.co/tksXUpY6Ca— AK Parti (@Akparti) October 28, 2026