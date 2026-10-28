Bahçeli'den Türk Devletleri Zirvesi mesajı
Mılliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhuriyetimizin 103., Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 35. Yılı ve Türk Devletleri Teşkilatının Ankara Zirvesi" başlıklı yazılı açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılı ve Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanmalarının 35'inci yılı kutlu olsun. Bu iki tarihi kazanım milletimiz için büyük bir kıvanç vesilesidir. Bugün Türk devletlerinin aynı teşkilat çatısı altında buluşması, asırlara yayılan bu büyük yürüyüşün bir merhalesidir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihi bir mahiyet taşıyacak kadar derindir" ifadelerini kullandı.
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