Bakan Fidan, İspanyalı mevkidaşı Bueno ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından ötürü Türk halkının derin üzüntü duyduğunu aktardı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler de ele alındı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör