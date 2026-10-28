Bakan Fidan, İspanyalı mevkidaşı Bueno ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İspanyalı mevkidaşı Bueno ile telefonda görüştü
DHA
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından ötürü Türk halkının derin üzüntü duyduğunu aktardı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler de ele alındı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSPANYA #ORTADOĞU #HAKAN FİDAN

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