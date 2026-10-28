Bakan Uraloğlu: “Gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da gençlerle bir araya geldi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Asım'ın nesli ruhuyla yetişen gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu: Gençlerimizin Türkiye’nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gölbaşı Gençlik Buluşması'nda gençlerin heyecanına, fikirlerine ve yarınlara dair hayallerine ortak olduklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu: “Gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz”

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Köklerini medeniyetimizin değerlerinden alan, Asım'ın nesli ruhuyla yetişen gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz.

Bakan Uraloğlu: “Gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz”

Gençliğin enerjisini, milletimizin birikimiyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz."

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#ANKARA #TÜRKİYE YÜZYILI

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