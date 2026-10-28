Bakan Uraloğlu: “Gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da gençlerle bir araya geldi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Asım'ın nesli ruhuyla yetişen gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gölbaşı Gençlik Buluşması'nda gençlerin heyecanına, fikirlerine ve yarınlara dair hayallerine ortak olduklarını belirtti.
Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Köklerini medeniyetimizin değerlerinden alan, Asım'ın nesli ruhuyla yetişen gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz.
Gençliğin enerjisini, milletimizin birikimiyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz."