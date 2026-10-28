Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da meydana gelen tren kazasına ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya geçmiş olsun mesajı
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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükümetine Türkiye'nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum" dedi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSPANYA #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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