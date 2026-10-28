Başkanın babasından rüşvet pazarlığı

Bakırköy Belediyesi'nde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve işletme sahiplerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada, bir işyeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları da dosyaya girdi. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan "Ras Kuaför" isimli işyerinin ruhsat işlemleri için esnaftan 200 bin dolar talep edildiği, esnafın ödeme yapmak istememesi üzerine olay yerine Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Yeni Partili Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in gittiği ortaya çıktı.

'150 BİN DOLARA HALLEDERİZ'

Kendisini "Eski Esenyurt Belediye Başkanı" olarak tanıtan Özdemir'in, ruhsat işlemlerini 150 bin dolar karşılığında halledebileceğini söylediği ve bu pazarlık görüşmesinin mağdur esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildiği belirlendi. Kayıtlarda Mustafa Özdemir ve Fatih Özkan'ın işyerinin yapısal durumu, bağımsız bölümleri ve kütüphane işlevi üzerine konuştuğu tespit edildi. Fatih Özkan'ın işlemlerin resmi izin boyutunu netleştirmek için ruhsat durumunu sorması üzerine Mustafa Özdemir'in, "Ruhsata tabi değil tamam mı?

Boya, badana, aktarma, cam değiştirme... Senin memurun neye tabi? Hizmete tabi... Bir dilekçe..." diyerek yönlendirmede bulunduğu görüldü. Fatih Özkan'ın, Mustafa Özdemir'in açıklamalarını destekleyerek mağdur esnafa karşı, "Yok bir düşman mıyız biz? Niye böyle yapıyorsun?" şeklinde sitemkâr ve dostane yaklaştığı saptandı. Videonun devamında Mustafa Özdemir'in, "Oldu da bitti... Ben bize geleyim... Asansör masrafı ayrı..." diyerek mali bütçe ve masraflar hakkında konuştuğu belirlendi. Hazırlanan tutanakta, Mustafa Özdemir'in mağdur esnafın kuaför dükkânının ruhsatlandırılması konusunda herhangi resmi bir görevinin bulunmadığı vurgulandı. Özdemir'in, Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile birlikte hareket ederek müşteki ile görüşmesinin ilgili mevzuata ve imar kanununa aykırı olduğu, irtikap suçuna konu eylemlerin gerçekleştirildiği resmi kayıtlarla belgelendi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.





BAŞKAN YARDIMCILARI DAHİL 58 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bakırköy Belediyesi'ne yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik operasyonda, 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Abdulhamit Pehlivan ile 2 meclis üyesi, belediye personeli ve ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu kaydedildi. Operasyonda Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu dahil 58 şüpheli gözaltına alındı.





42 İHALE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, 5237 sayılı TCK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde inceleme başlatıldı.

Belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası dahil edildi. İhale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan ihbarlarda, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı öne sürüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör