Belediye başkanı ve eşi gözaltında
Denizli'de Yeni Partili Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen imar yolsuzluğu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Belediyesi'nde arama yaptı. Bazı ihale dosyaları emniyete götürülerek incelendi. Bu incelemenin ardından polis, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Tutuklu bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da görevden uzaklaştırıldı.
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