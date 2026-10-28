Belediye başkanı ve eşi gözaltında

Belediye başkanı ve eşi gözaltında
Ceyhan TORLAK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Denizli'de Yeni Partili Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen imar yolsuzluğu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Belediyesi'nde arama yaptı. Bazı ihale dosyaları emniyete götürülerek incelendi. Bu incelemenin ardından polis, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Tutuklu bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da görevden uzaklaştırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BOLU BELEDİYESİ #DENİZLİ

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